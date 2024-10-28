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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Промышленное предприятие в Никопольском районе Днепропетровской области Украины получило повреждение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Другие подробности не уточняются.

В ночь на 28 октября воздушная тревога в регионе объявлялась три раза.

Накануне администрация Сумской области Украины сообщила о повреждении энергетических объектов критической инфраструктуры в Роменском районе.

26 октября в Одессе начался мощный пожар со взрывами после прилета. О происходящем в городе на фоне воздушной тревоги писал в своем Telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов около 18:45 мск. Сообщения о пожаре появились в СМИ спустя два часа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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