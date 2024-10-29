Беспилотники впервые атаковали Чечню. Под удар попал университет имени Путина Опубликовано фото после атаки БПЛА на университет спецназа имени Путина в Чечне

Беспилотники впервые смогли долететь до Чечни. Из-за атаки БПЛА начался пожар в местном университете спецназа имени Путина. Курирует вуз Адам Кадыров. Сам глава республики заявил, что огонь затронул пустое здание, никто не пострадал.

Российский университет спецназа имени В.В. Путина в чеченском Гудермесе подвергся атаке дронов, рассказал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания... Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — уточнил Кадыров.

Он подчеркнул, что работу университета спецназа из-за инцидента не останавливали. Следствие расследует произошедшее. Это первый случай, когда дроны долетели до Чечни.

«850 километров по прямой. И туда добрался [президент Украины Владимир] Зеленский. Может и по Рамзану нашему теперь целиться», — прокомментировал политолог Сергей Марков.

На кадрах с места происшествия видно, что сильно горела крыша одного здания, в небо валили клубы черного дыма. Сколько дронов участвовали в атаке, Кадыров не раскрыл. Вероятно, для нападения использовали беспилотник PD-2, его максимальная скорость 140 км/ч, дальность полета — до 1,3 тыс. км. Дрон, предположительно, отправили из Одесской области , он пересек Черное море и добрался до Чечни суммарно за девять часов. Точно установить модель БПЛА по уцелевшим остаткам устройства сложно. Минобороны России в последних сводках о сбитых беспилотниках над Чечней не сообщало. Всего за ночь уничтожили семь беспилотников, из них два над Белгородской областью, два над Брянской, два над Курской областью и один — над акваторией Черного моря.

«Обязательно [будет ответ на атаку]. Чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось», — пообещал Кадыров.

Чем известен университет в Гудермесе

Первый и единственный частный университет России по подготовке спецназа открыли в Чечне летом 2013 года по инициативе Кадырова. Изначально он назывался «Международный учебный центр сил специального назначения» и позиционировался как место, где чеченские силы смогут передать другим российским подразделениям опыт по борьбе с терроризмом. В 2015 году российская команда, которую подготовили инструкторы университета, выиграла чемпионат мира среди силовых спецподразделений в Иордании, в котором участвовали, в частности, США и Китай.

«Это один из лучших центров подготовки спецназа в России и в мире», — обращает внимание Марков.

Университет готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки. Среди направлений IT-подготовка и военная журналистика. Всего центр занимает более 400 га, это комплекс из 95 зданий и сооружений , включая «тактический город», водоем и взлетно-посадочную полосу.

Имя президента России Владимира Путина университету присвоили в этом году. Кадыров объявил о решении 20 февраля.

«Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение», — пояснил глава Чечни.

При этом он говорил, что центр изначально планировали назвать в честь Путина. Но для этого он сначала должен был «оправдать цель своего создания» и доказать пользу России. Последнее, по оценке Кадырова, видно на примере участия университета в СВО. За время конфликта в Гудермесе подготовили более 47 тыс. бойцов для фронта , включая добровольцев, отчитывался Кадыров в августе 2024-го.

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — рассказывал Кадыров.

Весной 2024-го куратором университета стал на тот момент 16-летний сын Кадырова Адам. Глава Чечни указал, что подросток «тесно знаком с деятельностью» центра, поэтому отлично справится со своими обязанностями.

На Украине против руководителя университета Байбетара Вайханова летом 2024 года завели уголовное дело. Мужчину обвинили в «пособничестве в ведении агрессивной войны». Кадыров в ответ иронично пригласил СБУ приехать в Чечню.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал глава региона в Telegram.