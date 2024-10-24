В Пусане загорелся склад американских войск

В городе Пусан на юго-востоке Республики Корея произошел пожар на 55-м складе снабжения американских войск. Об этом сообщил местный телеканал KBS.

Возгорание произошло примерно в 18:30 по местному времени (12:30 по московскому времени). Сотрудники экстренных служб уже несколько часов пытаются справиться с огнем, но пока безуспешно.

«Поскольку очаг возгорания находится в центре города, власти Пусана уделяют особое внимание безопасности граждан. Жителям разослали сообщения с рекомендациями [о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях]», — говорится в материале.

В настоящее время на месте происшествия находятся более 160 сотрудников экстренных служб и свыше 50 единиц техники. Специалисты не исключили, что пожар мог начаться на первом этаже здания.

«Здесь проводились сантехнические работы», — добавили корреспонденты.

Они подчеркнули, что данный склад используют для хранения военной техники США. Сюда доставляют оборудование, предназначенное для дислоцированных в Республике Корея американских солдат.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Другие подробности о произошедшем уточняются.

Ранее на территории московского аэропорта Внуково произошел пожар на складе.