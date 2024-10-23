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В США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где Трамп жарил картошку

Сайт с отзывами запретил оставлять комментарии о McDonald's, где поработал Трамп

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Doug Mills/Reuters

Крупнейший американский сайт с отзывами Yelp временно заблокировал возможность оставлять комментарии о ресторане фаст-фуда McDonald's в штате Пенсильвания, где кандидат от республиканцев Дональд Трамп обслуживал посетителей в рамках своей предвыборной кампании.

«Это предприятие недавно привлекло повышенное внимание общественности, поэтому люди часто заходят на эту страницу, чтобы высказать свое мнение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Yelp временно запретил публикацию контента на этой странице.

«Мы работаем над изучением того, отражает ли контент, который вы здесь видите, реальный опыт потребителей, а не последние события», — сказано в тексте.

В воскресенье, 20 октября, Трамп посетил один из ресторанов McDonald's в городе Фистервил. В заведении он облачился в фартук, после чего приготовил несколько порций картофеля фри. Кроме того, он выдал несколько заказов посетителям ресторана за свой счет. Трамп заявил, что ему понравилась работа в McDonald's. Он допустил, что снова попробует поработать в ресторане этой сети.

В августе кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис начинала свою карьеру в McDonald's и умеет сервировать мороженое. По его словам, политик работала в ресторане этой сети, чтобы свести концы с концами.

Ранее акции McDonald's упали после ряда отравлений.

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