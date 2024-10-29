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Михаила Шмакова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Михаила Шмакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом за заслуги перед Отечеством I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с Михаилом Викторовичем на протяжении многих лет работали вместе и в непростых условиях», — отметил российский лидер.

26 октября стало известно, что председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, который находился на этом посту более 30 лет, уйдет с должности, но не покинет организацию. 29 октября в Москве состоялся внеочередной съезд ФНПР, на котором объявили о кадровых перестановках. До этого Шмаков анонсировал, что на съезде в устав организации будут внесены изменения, связанные с «новыми вызовами», которые появляются перед профсоюзами. Чтобы отвечать им, нужно «совершенствовать организационную структуру».

В январе Путин провел рабочую встречу со Шмаковым, на которой заявил, что глава ФНПР зачастую для правительства РФ неудобный партнер.

Ранее лидер профсоюзов зачитал Путину стихи на съезде.

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