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Глава Федерации независимых профсоюзов РФ уйдет с должности

РБК: Шмаков покинет пост председателя ФНПР после 30 лет работы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, который находился на этом посту более 30 лет, уйдет с должности, но не покинет организацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ФНПР.

По их данным, организационная структура федерации изменится, и Шмаков получит пост президента. При этом вторую руководящую должность — генерального секретаря — займет нынешний зампред ФНПР Сергей Черногаев.

29 октября в Москве пройдет внеочередной съезд ФНПР, на котором будет объявлено о кадровых перестановках. Ранее Шмаков анонсировал, что на съезде в устав организации будут внесены изменения, связанные с «новыми вызовами», которые появляются перед профсоюзами. Чтобы отвечать им, нужно «совершенствовать организационную структуру», отмечал глава ФНПР.

4 апреля президент России Владимир Путин посетил XII съезд ФНПР России, на котором Шмаков прочитал стихи, адресованные лидеру страны. Этот эмоциональный эпизод стал своеобразным кульминационным моментом мероприятия.

22 января Путин провел рабочую встречу со Шмаковым, на которой заявил, что глава ФНПР зачастую для правительства РФ неудобный партнер. Глава государства отметил, что организация подходит к решению вопросов социального характера с государственных позиций, прежде всего исходя из интересов трудящихся.

Ранее профсоюзы назвали 11 основных нарушений трудовых прав женщин в России.

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