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Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов

Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов Шмаковым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что глава ФНПР зачастую для правительства РФ неудобный партнер.

Путин отметил, что организация подходит к решению вопросов социального характера с государственных позиций, прежде всего исходя из интересов трудящихся.

«Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», — отметил глава государства.

Шмаков, ему вторя, отметил, что «интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают».

До этого в ФНПР заявили, что в России до 35% женщин сталкиваются с нарушением трудовых прав, о нарушении работодателем закона заявило 22%. Всего федерация профсоюзов зафиксировала 11 основных нарушений трудовых прав россиянок. Самыми распространенными из них стали дополнительные неоплачиваемые обязанности, нарушения графика отпусков и непредоставление дней за свой счет, а также больничных.

Ранее ФНПР предложила Госдуме отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше времени.

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