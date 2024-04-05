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Лидер профсоюзов зачитал Путину стихи на съезде

Лидер профсоюзов Шмаков декламировал Путину стихи на съезде

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

4 апреля текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил XII съезд Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России. Как пишет «Коммерсантъ», это было необычное мероприятие, где были даже прочтены стихи.

Съезд Федерации независимых профсоюзов России проходил в Колонном зале Дома Союзов. Профсоюзы продемонстрировали широкое присутствие и активность. На первом этаже зала были установлены стенды, рассказывающие об истории профсоюзного движения и текущих проблемах. Борьба за права трудящихся и за права профсоюзов является ключевым моментом в их деятельности.

Одним из запоминающихся моментов съезда было выступление лидера ФНПР Михаила Шмакова, в ходе которого он декламировал стихи, адресованные президенту Путину. Этот эмоциональный эпизод стал своеобразным кульминационным моментом мероприятия. На стендах профсоюзов различных отраслей были изображения и лозунги, напоминающие о значимости профсоюзов и их важной роли в обществе.

В свою очередь Путин заявил, что российская экономика в ближайшие несколько лет будет испытывать дефицит кадров, и гражданам страны придется с этим жить.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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