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В Ростове задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге

Жителя Новочеркасска задержали за поджог релейного шкафа на ж/д путях

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Евгений Биятов/РИА Новости

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону 18-летнего жителя Новочеркасска, который, по версии следствия, устроил диверсию на железнодорожных путях. Об этом пишет RostovGazeta со ссылкой на МВД РФ.

По данным правоохранителей, юноша поджег релейный шкаф на перегоне Локомотивстрой — Персиановка у станции Шахтная. На месте происшествия была обнаружена канистра с моторным маслом.

Уточняется, что задержанного отправили под арест. Ему грозит до 20 лет колонии по уголовной статье «Покушение на террористический акт».

2 октября суд в Чите вынес обвинительный приговор в отношении 13 человек по делу о подготовке диверсий на железной дороге. Осужденные поджигали принадлежащие ОАО «РЖД» локомотив и релейные шкафы, а также трансформаторные подстанции.

Они «совершили 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территориях города Москвы и Красноярского края» и получили от 4 до 23 лет лишения свободы.

Ранее в Севастополе задержали россиянок по подозрению в сотрудничестве с ГУР.

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