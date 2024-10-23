В РФ арестовали троих подростков за попытку поджечь бомбардировщики

Троих подростков обвинили в попытке поджечь бомбардировщики Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, фигурантами уголовного дела о подготовке теракта стали двое молодых людей в возрасте 17 лет и один юноша в возрасте 15 лет. Их подозревают в попытке проникнуть на закрытую территорию аэродрома в Усольском районе Иркутской области, чтобы поджечь два бомбардировщика Ту-22М.

«Брат одного из задержанных весной 2024 года ушел на специальную военную операцию», — добавили авторы публикации.

В материале уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетних 18 сентября 2024 года, а позже их отправили в СИЗО. Теперь подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

2 октября в Забайкальском крае осудили 13 человек в рамках уголовного дела о диверсиях на железной дороге. В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда рассказали, что фигуранты поджигали релейные шкафы и даже готовились поджечь несколько многоцелевых истребителей ВС РФ.

За это злоумышленников приговорили к лишению свободы на срок от четырех до 23 лет.

Ранее в РФ предотвратили теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».