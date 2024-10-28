Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге задержали двоих юношей, причастных к поджогам релейных шкафов

В Петербурге задержали двоих юношей, причастных к ряду поджогов релейных шкафов

В Санкт-Петербурге задержали двоих 19-летних юношей, которых подозревают в причастности к ряду поджогов релейных шкафов. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что сообщники при помощи бензина и спичек по указанию неустановленного куратора в мессенджере поджигали шкафы. В общей сложности они подожгли пять релейных шкафов, которые находятся на железнодорожных перегонах станций Лигово — Стрельна, Горелово — Красное село, Стрельна — Лигово. За выполнение поручений от куратора юношам пообещали более 100 тыс. рублей, однако денег молодые люди так и не получили.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Теракт». Петербуржцев заключили под стражу.

До этого суд вынес приговор 17-летнему жителю Орла по обвинению в поджоге релейного шкафа на перегоне станций «Орел — Стальной Конь»

Ранее жителя Москвы отправили под домашний арест по обвинению в госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами