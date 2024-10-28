В Санкт-Петербурге задержали двоих юношей, причастных к поджогам релейных шкафов

В Санкт-Петербурге задержали двоих 19-летних юношей, которых подозревают в причастности к ряду поджогов релейных шкафов. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что сообщники при помощи бензина и спичек по указанию неустановленного куратора в мессенджере поджигали шкафы. В общей сложности они подожгли пять релейных шкафов, которые находятся на железнодорожных перегонах станций Лигово — Стрельна, Горелово — Красное село, Стрельна — Лигово. За выполнение поручений от куратора юношам пообещали более 100 тыс. рублей, однако денег молодые люди так и не получили.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Теракт». Петербуржцев заключили под стражу.

До этого суд вынес приговор 17-летнему жителю Орла по обвинению в поджоге релейного шкафа на перегоне станций «Орел — Стальной Конь»

Ранее жителя Москвы отправили под домашний арест по обвинению в госизмене.