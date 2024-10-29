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В Раде рассказали, откуда Зеленский возьмет деньги на выплаты украинцам

Дубинский: Зеленский выплатит согражданам деньги, сэкономленные на переселенцах

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выплатить гражданам деньги, сэкономленные за счет отмены выплат переселенцам. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Математика в том, что с марта месяца <...> дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев — им платили по 2 тыс. гривен в месяц», — сообщил он. Дубинский также отметил, что в ноябре этого года исполняется тысяча дней с начала конфликта. По его мнению, Зеленский оценил «страдания украинского народа» всего в одну гривну в день.

В преддверии зимы и отопительного сезона президент Украины Владимир Зеленский объявил о выплате каждому гражданину по тысяче гривен (около 2343 рублей). Политик призвал украинцев использовать эти средства для оплаты «украинских товаров и услуг», в том числе коммунальных платежей. Зеленский также отметил, что выплату можно использовать для покупки железнодорожных билетов, украинских лекарств и книг на украинском языке.

13 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на грядущий год с дефицитом в 75%. Несмотря на этот показатель, в стране хотят увеличить зарплатный фонд чиновников.

Ранее Подоляк предложил взыскать с пенсионеров двойные выплаты в пользу государства.

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