Зеленский поручил выплатить всем украинцам по тысяче гривен

На Украине будет реализована новая социальная программа поддержки населения. Каждому жителю страны с 1 декабря будет выплачена тысяча гривен (около 2343 рублей), сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет несколько тысяч», — сказал он.

По словам главы государства, граждане смогут потратить эти деньги на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных, электричества.

Он отметил, на эти средства они также смогут покупать железнодорожные билеты, украинские лекарственные препараты, книги на украинском языке и другое.

В октябре региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда Организации Объединенных Наций (ООН) в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек.

В сентябре правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год. Предполагается, что доходы украинского бюджета составят 2 трлн гривен, а расходы – 3,6 трлн гривен. Из расходов Украины почти две трети придется на оборону — более 2,22 трлн гривен.

Ранее Зеленский призвал Запад не тратить деньги на украинских беженцев.