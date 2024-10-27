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На Украине предложили взыскать с пенсионеров двойные выплаты

Подоляк предложил взыскать с пенсионеров двойные выплаты в пользу государства

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами предложил взыскать двойной размер пенсионных выплат в пользу государства. Его слова передает издание «Судебно-юридическая газета».

«Должны это (пенсионные выплаты. — ред.) вернуть и заплатить столько же сверху», — сказал он.

22 октября сообщалось, что на Украине пройдет массовая проверка решений об освобождении должностных лиц от мобилизации в связи с инвалидностью. Основанием для этого стал указ президента страны Владимира Зеленского о введении в действие соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В этот же день глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) в рамках кампании по ужесточению мобилизации признала фиктивными свыше 4 тыс. заключений об инвалидности.

Ранее украинцу пообещали бронь от мобилизации за 1000 л топлива.

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