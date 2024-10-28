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Полицейские встали живой стеной перед митингующими на протестах в Тбилиси

«Известия»: полицейские встали стеной перед митингующими на протестах в Грузии

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Zurab Javakhadze/Reuters

Полицейские встали живой стеной перед митингующими на протестах в Тбилиси. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что правоохранители перегородили улицу, которая ведет внутрь правительственного квартала. Как пишет издание, меры безопасности предприняты беспрецедентные.

До этого депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет сообщил, что в Грузию прибыли провокаторы с Украины, пытавшиеся сорвать референдум в Крыму в 2014 году. РИА Новости сообщало, что в Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее Дмитрий Медведев назвал президента Грузии марионеткой.

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