В Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что их будут использовать для организации провокаций во время акций протеста.

Тем временем перед зданием парламента в Тбилиси начался митинг против итогов парламентских выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию.