Депутат сообщил о прибытии в Грузию провокаторов, пытавшихся сорвать референдум в Крыму

В Грузию прибыли провокаторы с Украины, пытавшиеся сорвать референдум в Крыму в 2014 году. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Мы видим с экранов телевизоров, что в Грузию совсем не случайно понаехали те же самые мошенники и провокаторы из Киева, которые приезжали в Крым на референдум в 2014 году», — сказал он.

До этого РИА Новости сообщало, что в Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее Дмитрий Медведев назвал президента Грузии марионеткой.