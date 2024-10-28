Медведев назвал президента Грузии марионеткой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «президент-марионетка» Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать итоги парламентских выборов и пошла против конституции. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что за этим обычно следует отстранение и арест.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что народ Грузии имеет право знать, что происходило во время голосования на прошедших парламентских выборах.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее сообщалось, что в Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы.