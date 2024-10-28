Появилось видео момента жесткой посадки самолета в Ставрополье

Видео с моментом жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае опубликовал Telegram-канал 112.

До этого было опубликовано фото жесткой посадки Ан-2.

27 октября самолет Ан-2 с девятью людьми на борту совершил жесткую посадку недалеко от станицы Суворовская. По данным МЧС, четыре человека пострадали, троих из них доставили в больницу. Как узнал SHOT, предварительная причина аварийной посадки — потеря мощности.

Накануне вечером вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее сообщалось, что Ространснадзор внепланово проверяет компанию-владельца упавшего на Ставрополье Ан-2.