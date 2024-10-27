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Ространснадзор внепланово проверяет компанию-владельца упавшего на Ставрополье Ан-2

Ространснадзор начал внеплановую проверку владельца упавшего на Ставрополье Ан-2

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Иван Губский/ТАСС

Ространснадзор внепланово проверяет ООО «Авиахим-Юг», чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Ространснадзор по СКФО (Северо-Кавказскому федеральному округу) принял решение о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Авиахим Юг» для выяснения обстоятельств происшествия», - говорится в посте.

27 октября самолет Ан-2 с девятью людьми на борту совершил жесткую посадку недалеко от станицы Суворовская. По данным МЧС, четыре человека пострадали, троих из них доставили в больницу. Как узнал SHOT, предварительная причина аварийной посадки — потеря мощности.

Накануне вечером вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее авиакомпания уволила пилота после тейлстрайка в Сочи.

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