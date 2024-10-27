Появились подробности о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 на Ставрополье

Трое пострадавших при жесткой посадке Ан-2 на Ставрополье будут лечиться амбулаторно (на дому), заявил ТАСС Владимир Крутников, мэр Ессентуков, около которых упал самолет.

«Пострадали три человека, им оказана медицинская помощь. Все пострадавшие получили ушибы и ссадины легкой степени тяжести, госпитализация не требуется», — рассказал чиновник.

При этом МЧС РФ сообщило в своем Telegram-канале, что на борту Ан-2 находились девять человек, среди которых был 8-летний ребенок. Четыре человека пострадали, троих из них доставили в больницу. Как узнал SHOT, по предварительной информации, самолет совершил аварийную посадку из-за потери мощности.

Накануне вечером вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее было опубликовано фото жесткой посадки Ан-2.