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На продление программы маткапитала выделят еще 2,7 трлн рублей

Минтруд планирует выделить 2,7 трлн рублей на продление программы маткапитала

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Мария Девахина/РИА Новости

Около 2,7 трлн рублей планируется дополнительно выделить из федерального бюджета на продление программы маткапитала с 2027 по 2030 год. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года вынесен на общественное обсуждение.

«На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 трлн рублей, что позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей», — говорится в сообщении.

21 октября лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением разрешить многодетным семьям тратить 450 тыс. рублей из маткапитала на погашение автомобильного кредита или покупку отечественной машины.

До этого глава комитета по региональной политике Алексей Диденко предложил разрешить тратить материнский капитал на обучение в автошколе. Письмо с соответствующим предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ранее в Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году.

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