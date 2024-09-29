Маткапитал в 2025 году может вырасти до 646 тыс. рублей на первого ребенка

Размер материнского капитала в России на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а на второго — до 854 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

В настоящее время выплаты составляют 631 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. на второго. С 1 февраля 2024 года они были проиндексированы с учетом инфляции.

24 сентября глава Минфина страны Антон Силуанов заявил, что в федеральном бюджете России заложена индексация материнского капитала.

В 2025-2027 годах на программу материнского капитала в России планируется выделить около 1,7 трлн рублей. Также запланирована выплата остатка средств маткапитала, если он не превышает 10 тыс. рублей. Общие расходы «детского бюджета» превысят 10 трлн рублей.

Ранее россиянам рассказали, кто не может стать собственником купленного на маткапитал жилья.