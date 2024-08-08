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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на учебу в автошколе

Депутат Госдумы Диденко предложил тратить маткапитал на обучение в автошколе

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Глава комитета по региональной политике Алексей Диденко предложил разрешить тратить материнский капитал на обучение в автошколе. Об этом сообщают «Известия». Письмо с соответствующим предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«В целях повышения социальной поддержки и улучшения качества жизни семей с детьми в России прошу вас поддержать законодательное расширение программы «Материнский (семейный) капитал». Предлагаю включить в перечень допустимых расходов материнского капитала обучение в автошколе одного из родителей», — говорится в письме.

До этого стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о возможности покупки автомобиля российского производства с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида.

В пояснительной записке говорится, что проект федерального закона разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля.

Как заявил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), это будет серьезной дополнительной мерой поддержки для многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами.

Ранее сообщалось, что россияне проваливают экзамены на права из-за плохих автошкол.

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