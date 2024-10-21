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В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля

Миронов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку российского авто

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением разрешить многодетным семьям тратить 450 тыс. рублей из маткапитала на погашение автомобильного кредита или покупку отечественной машины. Об этом сообщает РИА Новости. Свое предложение он направил министру финансов Антону Силуанову.

«Считаю необходимым расширить условия программы… путем предоставления семьям возможности направления суммы в размере 450 тысяч рублей не только на погашение ипотеки, но и на альтернативную цель - покупку российского автомобиля или погашение кредита на автомобиль при рождении в семье третьего и далее ребенка», — сказано в обращении.

Предполагается, что это повысит уровень жизни многодетных семей в России.

До этого глава комитета по региональной политике Алексей Диденко предложил разрешить тратить материнский капитал на обучение в автошколе. Письмо с соответствующим предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«В целях повышения социальной поддержки и улучшения качества жизни семей с детьми в России прошу вас поддержать законодательное расширение программы «Материнский (семейный) капитал». Предлагаю включить в перечень допустимых расходов материнского капитала обучение в автошколе одного из родителей», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в России хотят запустить программу «Доступный автомобиль» для семей с детьми.

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