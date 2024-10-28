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Пушилин рассказал об оставшихся в Украинске жителях

Пушилин: в освобожденном Украинске осталось до двух тысяч мирных жителей

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что, по предварительным данным, до двух тысяч человек находятся в занятом российской армией Украинске в ДНР.

Он отметил, что можно говорить только о примерных цифрах оставшихся мирных жителей.

«Если говорим, обращаясь к Украинску, то там находятся до двух тысяч человек… Если говорим о Горняке, то там — до одной тысячи человек. Это предварительные данные», — заявил Пушилин.

26 октября Пушилин посетил Украинск, взятый под контроль Вооруженными силами (ВС) России. Главе ДНР при разговоре с местными жителями в одном из подвалов один из них сообщил, что электричества в городе не стало «еще при Украине, и воды тоже долго нет, с 2022 года».

По данным министерства обороны России, Украинск перешел под контроль российских сил 26 сентября.

Ранее стало известно число эвакуированных из Торецка жителей.

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