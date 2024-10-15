Стало известно число эвакуированных из Торецка жителей

За две недели из Дзержинска (украинское название Торецк) эвакуировали две тысячи жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«За две недели октября эвакуировали еще около двух тысяч местных жителей», — поделился Белошицкий.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска освободили больше двух третей Торецка (российское название — Дзержинск).

По его словам, российские бойцы выбивают Вооруженные силы Украины из многоэтажных домов.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города Угледара переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.