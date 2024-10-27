В Воронежской области беспилотник упал на пристройку промышленного предприятия

В Воронежской области в результате падения беспилотного летательного аппарата получила повреждения пристройка на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В результате падения одного БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии», — отметил глава региона.

Гусев уточнил, что на территории области выявили и подавили несколько дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы и сил противовоздушной обороны.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. По словам губернатора, в настоящее время оперативные службы работают на месте падения БПЛА.

Опасность атаки дронов, о которой Гусев предупредил в 22:52 по московскому времени, сохраняется.

Минувшей ночью над Воронежской областью ликвидировали восемь украинских дронов. Гусев отметил, что беспилотники были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. В одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое потушил прибывший на место пожарный расчет, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Государственной думе РФ назвали условие прекращения атак БПЛА на регионы страны.