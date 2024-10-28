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Советник главы Палестины рассказал о трудностях эвакуации из Газы оставшихся россиян

Советник аль-Хабаш: боевые действия мешают эвакуировать всех россиян из Газы

Боевые действия препятствуют эвакуации из сектора Газа оставшихся там граждан России. Об этом РИА Новости заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

Он подчеркнул, что палестинские власти готовы без колебаний помочь любому россиянину покинуть Газу. Однако созданные в результате агрессии Израиля условия чрезвычайно ограничивают возможности Палестины.

18 декабря в Москву были доставлены последние находившиеся в секторе Газа граждане России. Самолет МЧС РФ Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту находились 73 россиянина, в том числе 45 детей. Их сопровождали медики и психологи МЧС.

Всего с 12 ноября 2023 года, когда началась эвакуация, самолеты МЧС вывезли в Россию 1124 человека.

13 ноября врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев рассказал, что почти все из 70 эвакуированных из Газы россиян страдают от обезвоживания.

Ранее МУС передали доказательства применения Израилем запрещенного на мировом уровне оружия.

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