Россия завершила эвакуацию своих граждан из Газы

В Москву были доставлены последние находившиеся в секторе Газа граждане России, сообщает ТАСС.

Самолет МЧС РФ Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту находились 73 россиянина, в том числе 45 детей. Их сопровождали медики и психологи МЧС.

Это была последняя группа российских граждан из сектора Газа. Таким образом, сообщает пресс-служба МЧС, эвакуация россиян из палестинского анклава успешно завершена.

По данным ведомства, во время эвакуации медики и психологи 500 раз оказали помощь российским гражданам. В трех случаях экстренная помощь помогла избежать гибели россиян.

В МЧС подчеркнули, что эвакуация граждан РФ из Газы осуществлялось поэтапно с учетом ограниченной пропускной способности контрольно-пропускного пункта «Рафах». Тем, кто только что прошел через границу, оказывалась экстренная гуманитарная помощь — выдавались средства личной гигиены и горячее питание.

Вместе с эвакуированными в Россию вернулись все обеспечивавшие проведение операции на территории Египта сотрудники оперативной группы МЧС.

Всего с 12 ноября, когда началась эвакуация, самолеты МЧС вывезли в Россию 1124 человека.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС РФ с последними эвакуированными из сектора палестино-израильского конфликта российскими гражданами вылетел в Москву.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.