МУС передали доказательства применения Израилем запрещенного на мировом уровне оружия

Применение Израилем белого фосфора в секторе Газа было задокументировано, доказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС), заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «миллионы людей» стали свидетелями применения израильской стороной белого фосфора в многочисленных конфликтах в секторе Газа. Аль-Хабаш добавил, что МУС были предоставлены документированные доказательства в соответствии с международным правом.

Накануне сообщалось, что Арабский парламент одобрил просьбу Ирака сформировать парламентскую команду для подачи иска против Израиля в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

13 октября 2023 года правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала информацию о том, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа использовала запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором.

HRW на основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев установила, что израильские войска применили белый фосфор во время военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно.

Ранее Израиль попросил Россию помочь в переговорах по Газе.