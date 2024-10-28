Полиция задержала водителя автобуса, устроившего массовое ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автобуса после массовой аварии в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram.

По данным ведомства, в отношении 39-летнего мужчины возбуждено дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В полиции отметили, что задержали водителя на основании ст. 91 УПК РФ.

По данным следствия, 27 октября водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Очевидец произошедшего рассказал «Газете.Ru», что водителя «то ли приступ схватил, то ли эпилептический припадок». Его быстро увезли на скорой, а большинство пассажиров автобуса смогли самостоятельно покинуть салон после аварии.

Ранее в Петербурге автобус провалился в яму с кипятком.