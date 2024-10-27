После массового ДТП с автобусом в Петербурге возбудили уголовное дело

После массового ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает городское управление СК в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что после инцидента проводят обыск в компании-перевозчике, а также допрашивают очевидцев и потерпевших.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

Очевидец произошедшего рассказал «Газете.Ru», что водителя «то ли приступ схватил, то ли эпилептический припадок». Его быстро увезли на скорой, а большинство пассажиров автобуса смогли самостоятельно покинуть салон после аварии.

Ранее житель Рыбинска обстрелял автобус из окна квартиры и попал на видео.