В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

Автобус провалился колесом в яму с кипятком на Кронштадтской улице в Петербурге. Кадрами инцидента поделились очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

В дороге образовался провал, по асфальту растекается кипяток. Обстоятельства аварии выясняются

Как уточнили 78.ru в пресс-службе компании-перевозчика «Вэст-сервис», в момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры, им удалось покинуть транспортное средство без травм. Никто не пострадал.

Размыв грунта произошел из-за прорвавшейся трубы с кипятком, в результате чего на проезжей части появилась дыра.

За несколько дней до этого автобус с пассажирами загорелся в городе Выборге Ленинградской области. По информации МЧС, пассажиры рейсового автобуса эвакуировались до приезда пожарных. Обошлось без пострадавших.

Ранее пожилая петербурженка попала в больницу с переломом, выпав из автобуса на ходу.