«Водителя приступ схватил»: очевидец рассказал о массовом ДТП с автобусом в Петербурге

У водителя «лазурного» автобуса, попавшего в массовое ДТП на Площади Восстания в Санкт-Петербурге, мог случиться приступ. После происшествия его оперативно увезли на скорой, рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия Владимир.

«Автобус выехал на Лиговский проспект на красный свет и протаранил другой автобус, тот аж задымился. Плюсом захватил еще две легковушки, у одной полкапота отвалилось. Водителя то ли приступ схватил, то ли эпилептический припадок, его быстро на скорой увезли», — сообщил петербуржец.

Большинство пассажиров автобуса смогли самостоятельно покинуть салон после аварии.

«Большинство просто вышло из автобуса на своих двоих, а из белого автобуса я не видел, он за машинами стоял, дымился», — добавил Владимир.

Днем в воскресенье, 27 октября, в районе станции метро Площадь Восстания произошло массовое ДТП с участием двух автобусов и легковых автомобилей. В результате пострадали 10 человек, включая троих детей. Двоих детей доставили в больницу в состоянии средней тяжести, но госпитализация им не потребовалась, еще одному ребенку помощь оказали на месте. Также в больницы доставили семерых взрослых в состоянии средней тяжести.

На кадрах с камер наблюдения видно, как автобус лазурного цвета при повороте налево врезается в другой, белый, а затем таранит два автомобиля. По данным «Фонтанки», водителю лазурного автобуса перед столкновением резко стало плохо. Губернатор Петербурга Александр Беглов взял ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось, что на трассе «Нева» столкнулись и загорелись два грузовика.