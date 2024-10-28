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Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы составляет 300 квадратных метров

В доме на юго-западе Москвы горит кровля на площади 300 квадратных метров

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы составляет 300 квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

Горит кровля девятиэтажного дома, расположенного по адресу: Ленинский проспект, 86. На месте работают спасатели, проходит эвакуация жителей. Информации о пострадавших пока не поступало. Пожару присвоен повышенный ранг.

28 октября столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что в Москве из-за возгорания в жилом здании перекрыто движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

27 октября из горящего в казахстанском городе Атырау торгово-развлекательного центра эвакуировали 80 человек, среди которых 45 детей.

18 октября пожар произошел в пятизвездочном отеле города Кемер в провинции Анталья.

Ранее квартира в Петербурге сгорела из-за оставленного на зарядке ноутбука.

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