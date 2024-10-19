В генконсульстве назвали число россиян, пострадавших при пожаре в отеле Кемера

В Турции при пожаре в отеле Imperial в Кемере пострадали трое граждан России, сообщило РИА Новости генконсульство РФ в стране.

По данным ведомства, россиян уже выписали из больницы. При этом в отеле Imperial Sunland Resort 5* в Бельдиби проживали около 100 граждан РФ. После пожара их переселили в другие отели.

«Каких-либо иных обращений от россиян не поступало. При этом генконсульство России продолжает отслеживать данную ситуацию», — заявили в диппредставительстве.

Пожар в пятизвездочном отеле города Кемер в провинции Анталья произошел 18 октября. Telegram-канал SHOT писал, что люди оказались заблокированы в номерах на пятом этаже и просили о помощи через окна. Пожарные сломали забор, чтобы подъехать к отелю и начать тушить огонь. Турецкие СМИ сообщили, что в итоге 48 туристов были спасены, восемь человек госпитализировали.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru», что сотрудники загоревшегося в Турции отеля спасали гостей с балконов.