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Квартира в Петербурге сгорела из-за оставленного на зарядке ноутбука

МЧС сообщило о пожаре в квартире на улице Бестужевской из-за ноутбука на зарядке

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Телеграм-канал «МЧС России»

На улице Бестужевской в Санкт-Петербурге произошел пожар в двухкомнатной квартире, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве считают, что причиной возгорания мог быть оставленный на зарядке ноутбук, который «накалился до огня». Хозяин недавно забрал компьютер из ремонта. Пожарным удалось потушить огонь на площади в 20 кв. м.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали «Газете.Ru», что, если не вынимать зарядное устройство из розетки, оно может воспламениться или даже взорваться. Риски минимальны, но уже в этом году в России были зафиксированы случаи пожаров, вызванных оставленными в сети зарядными устройствами. Это связано с тем, что в бытовой электросети происходят скачки напряжения. Они могут случаться довольно часто и способны вывести из строя даже самые надежные устройства. Кроме того, когда адаптеры все время оставляют подключенными к сети, срок их службы сократится на пару лет.

Ранее на Урале подросток спалил комнату из-за вспыхнувшего фонарика.

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