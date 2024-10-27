Квартира в Петербурге сгорела из-за оставленного на зарядке ноутбука

На улице Бестужевской в Санкт-Петербурге произошел пожар в двухкомнатной квартире, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве считают, что причиной возгорания мог быть оставленный на зарядке ноутбук, который «накалился до огня». Хозяин недавно забрал компьютер из ремонта. Пожарным удалось потушить огонь на площади в 20 кв. м.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали «Газете.Ru», что, если не вынимать зарядное устройство из розетки, оно может воспламениться или даже взорваться. Риски минимальны, но уже в этом году в России были зафиксированы случаи пожаров, вызванных оставленными в сети зарядными устройствами. Это связано с тем, что в бытовой электросети происходят скачки напряжения. Они могут случаться довольно часто и способны вывести из строя даже самые надежные устройства. Кроме того, когда адаптеры все время оставляют подключенными к сети, срок их службы сократится на пару лет.

Ранее на Урале подросток спалил комнату из-за вспыхнувшего фонарика.