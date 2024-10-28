Движение по дублеру Ленинского проспекта перекрыто из-за пожара

В Москве из-за возгорания в жилом здании перекрыто движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта. Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, речь идет об участке у дома 86. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые ликвидируют возгорание. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Неделю назад горящий грузовик перекрыл движение по Московскому шоссе под Санкт-Петербургом. При ДТП дымящаяся фура с языками пламени завалилась на бок и перегородила трассу в районе Шушар. Кабина большегруза буквально свисала с эстакады. Позднее он упал с моста на рельсы и помешал движению поездов. Судя по снятому из проезжающей электрички видео, тягач потушили пожарные, но он успел полностью выгореть.

Ранее на видео попала пробка в 20 км в Подмосковье из-за ДТП с фурами.