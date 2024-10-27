При пожаре в торговом центре казахстанского Атырау эвакуированы десятки детей

Из горящего в казахстанском Атырау торгово-развлекательного центра (ТРЦ) эвакуировали 80 человек, среди которых 45 детей. Об этом сообщает издание Atyrau Online со ссылкой на данные регионального департамента по ЧС.

Согласно публикации, на месте происшествия создан штаб, в тушении огня участвуют 90 человек и 12 единиц техники.

«По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении магазина «Детский Мир», расположенном на втором этаже 3-этажного ТРЦ», — пишет издание.

На кадрах из торгового центра можно увидеть, как его посетители торопятся выйти на улицу, но задымление им мешает.

18 октября пожар произошел в пятизвездочном отеле города Кемер в провинции Анталья. Telegram-канал SHOT писал, что люди оказались заблокированы в номерах на пятом этаже и просили о помощи через окна. Пожарные сломали забор, чтобы подъехать к отелю и начать тушить огонь. Турецкие СМИ сообщили, что в итоге 48 туристов были спасены, восемь человек госпитализировали.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru», что сотрудники загоревшегося в Турции отеля спасали гостей с балконов.