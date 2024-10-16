Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выживший в Охотском море россиянин рассказал, как вертолеты пролетали мимо него

Дрейфовавший в море Пичугин заявил, что пролетавшие вертолеты не спасли его

close
МЧС России

Мимо дрейфовавшего 67 дней в Охотском море россиянина Михаила Пичугина пролетали вертолеты, однако они не спасли его. Об этом мужчина рассказал РЕН ТВ.

«Вертолет пролетал метрах в 50 через дня три после начала дрейфа, другой пролетал. Толку-то», — рассказал мужчина.

По словам Пичугина, вертолеты пролетали совсем рядом с дрейфующими туристами, однако не заметили терпевший бедствие катамаран.

Россиянин пояснил, что лодка катамаранного типа, на которой он с родственниками оказались в море, была оборудована всем необходимым. Там были ракетницы, якорь, спасательные жилеты и система GPS. Пичугин отметил, что даже письменно сообщал пограничникам о намерении выйти в море с указанием маршрута.

Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт по безопасности рассказал, как выжить в открытом море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами