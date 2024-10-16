Выживший в Охотском море россиянин рассказал, как вертолеты пролетали мимо него

Мимо дрейфовавшего 67 дней в Охотском море россиянина Михаила Пичугина пролетали вертолеты, однако они не спасли его. Об этом мужчина рассказал РЕН ТВ.

«Вертолет пролетал метрах в 50 через дня три после начала дрейфа, другой пролетал. Толку-то», — рассказал мужчина.

По словам Пичугина, вертолеты пролетали совсем рядом с дрейфующими туристами, однако не заметили терпевший бедствие катамаран.

Россиянин пояснил, что лодка катамаранного типа, на которой он с родственниками оказались в море, была оборудована всем необходимым. Там были ракетницы, якорь, спасательные жилеты и система GPS. Пичугин отметил, что даже письменно сообщал пограничникам о намерении выйти в море с указанием маршрута.

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