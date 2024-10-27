Птичий грипп зафиксирован на фабрике на Камчатке

Птичий грипп зафиксирован на одной из ведущих в Камчатском крае птицефабрике «Пионерское». Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка N1».

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш рассказал, что после падежа птиц были взяты образцы для исследования в лаборатории, которое подтвердило наличие вируса птичьего гриппа.

Министр заявил, что на данный момент проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации источника заражения и по предотвращению распространения вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ранее заявила, что вирусы в настоящее время стали быстрее размножаться и самовоспроизводиться. Кроме того, она отметила, что сейчас предприятия производят большое количество продуктов одномоментно, поэтому значимость контроля вырастает. Роспотребнадзор также предупреждал, что остается высоким риск распространения птичьего гриппа.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.