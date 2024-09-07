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Человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника

Associated Press: человек заразился птичьим гриппом, не контактируя с животными

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Hindustan Times/Global Look Press

Мужчина из американского штата Миссури может быть первым человеком за текущую вспышку вируса, который заразился птичьим гриппом не от сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина из Миссури попал в больницу 22 августа по поводу другого заболевания. Анализы показали, что пациент заражен птичьим гриппом. После непродолжительного лечения мужчину выписали с нормальным самочувствием. Он стал 14-м человеком в США с подтвержденным вирусом птичьего гриппа с марта 2024 года.

Во время новой вспышки птичьего гриппа все предыдущие случаи заражения в США происходили среди людей, которые работали с коровами и птицами. Пациент из Миссури не имел контактов с сельскохозяйственными животными и не пил сырое молоко, которое может содержать вирус. Эксперты продолжают поиск источника заражения. Известно, что никто из близких пациента не был инфицирован.

Риск для широкой общественности остается низким, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее у опасных для человека червей нашли родственный бешенству вирус.

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