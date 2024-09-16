Путину доложили, что вирусы стали размножаться быстрее

Вирусы в настоящее время стали быстрее размножаться и самовоспроизводиться. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Вирусы быстрее размножаются, вирусы быстрее реплицируются… Мы очень много общаемся, значительно больше, чем 100 лет назад. Мы за 150 лет поменяли вообще жизнь свою полностью. У нас больше контактов, у нас больше питания вне дома», — сказала Попова.

Кроме того, она отметила, что сейчас предприятия производят большое количество продуктов одномоментно, поэтому значимость контроля вырастает.

«Потому что любое нарушение сразу вызывает риск для большого количества населения. А вирусы этим пользуются», — заметила глава Роспотребнадзора.

При этом с вирусами трудно бороться дезинфекцией, так как они адаптируются к изменяющемуся миру, резюмировала Попова.

До этого Роспотребнадзор предупреждал, что в стране выросло число устойчивых к иммунитету вариантов возбудителя коронавируса. Также остается высоким риск распространения птичьего гриппа.

Ранее в Китае выявили новый летальный вирус, которые переносится клещами и поражает мозг.