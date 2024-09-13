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В РФ зафиксировали увеличение вариантов COVID-19, способных обходить иммунитет

Роспотребнадзор: в РФ выросло число устойчивых к иммунитету вариантов COVID-19

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Virginia Mayo/AP

Роспотребнадзор зафиксировал в стране существенный рост числа вариантов возбудителя COVID-19, устойчивых к иммунитету. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным молекулярно-генетического мониторинга, <...> в последние две–три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT», — говорится в заявлении.

Из сообщения следует, что данные варианты возбудителя COVID-19 обладают рядом мутаций в шиповидном белке. Соответствующие изменения позволяют вирусу избегать иммунного ответа и беспрепятственно инфицировать клетки.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, у штаммов KP.3 и LB.1 была выявлена повышенная инфекционность по сравнению с предшествовавшими им вариантами. При этом LB.1 имеет мутацию, которая значительно усиливает его способность обходить иммунитет.

Также в пресс-службе обратили внимание, что появление в РФ новых штаммов и сезонные факторы привели к росту заболеваемости ковидом в стране. Увеличение числа пациентов с COVID-19 начали фиксировать уже в первую неделю сентября, резюмировали в ведомстве.

Ранее ученые выяснили причину частых повреждений мозга при коронавирусе.

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