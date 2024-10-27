Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уточнены причины включения Поперечного в реестр иноагентов

РИА Новости: комик Поперечный стал иноагентом из-за репоста других иноагентов

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) был признан иноагентом, в том числе, из-за распространения материалов других иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что общественный деятель распространял эти материалы «для неограниченного круга лиц» на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), своем Telegram-канале, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и на своем YouTube-канале.

При этом упоминается лишь один иностранный иноагент, чьи материалы выкладывал Поперечный — журналистка Екатерина Гордеева, которой он дал интервью.

До этого ТАСС сообщило, что комик Поперечный уехал из России сразу после начала СВО.

5 октября представитель Минюста сказал на суде, что Поперечного признали иноагентом из-за того, что он получал деньги от двух иностранных организаций: американской «Fullscreen» ($6,4 тыс.) и ирландской «Google Ireland Limited» ($55 тыс.). Ведомство признало Поперечного иноагентом в июне, утверждая, что он работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, и выступал против СВО и действий российских властей. Комик безуспешно пытался обжаловать этот статус.

Ранее Поперечный признался в любви к России после признания иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами