Уточнены причины включения Поперечного в реестр иноагентов

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) был признан иноагентом, в том числе, из-за распространения материалов других иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что общественный деятель распространял эти материалы «для неограниченного круга лиц» на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), своем Telegram-канале, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и на своем YouTube-канале.

При этом упоминается лишь один иностранный иноагент, чьи материалы выкладывал Поперечный — журналистка Екатерина Гордеева, которой он дал интервью.

До этого ТАСС сообщило, что комик Поперечный уехал из России сразу после начала СВО.

5 октября представитель Минюста сказал на суде, что Поперечного признали иноагентом из-за того, что он получал деньги от двух иностранных организаций: американской «Fullscreen» ($6,4 тыс.) и ирландской «Google Ireland Limited» ($55 тыс.). Ведомство признало Поперечного иноагентом в июне, утверждая, что он работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, и выступал против СВО и действий российских властей. Комик безуспешно пытался обжаловать этот статус.

Ранее Поперечный признался в любви к России после признания иноагентом.