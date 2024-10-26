Суд считает, что Поперечный покинул Россию из-за СВО

Комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) покинул Россию сразу после начала СВО, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Поперечный Данила Алексеевич — видеоблогер, стендап-комик, <…> уехал [за пределы РФ] в связи с проведением СВО на Украине», — утверждается в документах.

В начале октября Поперечный возмущался в своем Telegram-канале, что его внесли в реестр иноагентов из-за монетизации YouTube-канала. По его словам, он получал эти деньги не с показа зарубежной рекламы: это была обычная партнерка с русской рекламой, за которую отечественные компании внесли деньги. Этот процент капал поголовно всем блогерам.

5 октября представитель Минюста сказал на суде, что Поперечного признали иноагентом из-за того, что он получал деньги от двух иностранных организаций: американской «Fullscreen» ($6,4 тыс.) и ирландской «Google Ireland Limited» ($55 тыс.). Ведомство признало Поперечного иноагентом в июне, утверждая, что он работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, и выступал против СВО и действий российских властей. Комик безуспешно пытался обжаловать этот статус.

Ранее Поперечный признался в любви к России после признания иноагентом.