Поперечный признался в любви к России после признания иноагентом

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что планирует оспорить свой статус иноагента в суде, пусть и считает низкой вероятность исключения из реестра. Об этом юморист рассказал на своем YouTube-канале.

«Расскажу, почему меня так злит и беспокоит вся эта ситуация. К моему огромному сожалению, я очень люблю Россию», — подчеркнул Поперечный.

Он заявил, что его «без суда и следствия» лишили заработка в России. Поперечный добавил, что узнал эту новость от блогера Эльдара Джарахова, а затем по месту прописки ему пришло письмо от Минюста.

«Оно выглядело типа: «Здорово, ты теперь иноагент. Всего хорошего.» Там буквально было только извещение о том, что я заступаю на вахту и все, никаких деталей», — рассказал комик.

Поперечный посетовал, что ведомство не разъяснило в своем письме, каким правилам ему нужно придерживаться в новом статусе. Он посоветовал Минюсту прикреплять к письму QR-код с видеоуроком «Как быть иноагентом».

14 июня стало известно, что Минюст России призвал иностранным агентом комика Данилу Поперечного. Также в список иноагентов попали И.А. Артемьев, А.Ю. Комелев, С.А. Кучер, и А.В. Раткин.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный эмигрировал в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

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