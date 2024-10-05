Минюст объяснил, почему объявил Данилу Поперечного иноагентом

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) был признан иноагентом из-за получения $60 тыс. от иностранных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минюста России.

«Истец получил денежные средства от иностранных организаций: «Fullscreen», США, в размере 6 тысяч 400 долларов, а также от «Google Ireland Limited», Ирландия, в размере 55 тысяч 800 долларов», — сообщил представитель Минюста, опираясь на данные Росфинмониторинга.

Минюст признал Поперечного иноагентом в июне, утверждая, что он работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, и выступал против СВО и действий российских властей.

16 сентября Поперечный обжаловал свой статус в Замоскворецком суде Москвы, но 4 октября суд отказался его снять. На данный момент комик проживает за пределами России.

Ранее Поперечный заявил, что у него больше нет денег после признания иноагентом.