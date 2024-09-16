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Комик Поперечный обжаловал статус иноагента

РИА: комик Данила Поперечный обжаловал в суде Москвы статус иноагента

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Административный истец: Поперечный Д.А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10», — передал агентству суд.

В июне Минюст признал Поперечного иностранным агентом. По утверждению министерства, комик был респондентом на информационных площадках, которые контролировали зарубежные структуры, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и действий российских властей.

На данный момент Поперечный проживает за пределами РФ.

15 сентября сообщалось, что певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) в Верховном суде обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов. Минюст включил ее в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Позже это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на это решение, после чего оно вступило в законную силу.

Ранее Минюст пополнил список иноагентов.

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